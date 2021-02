A Liverpool sztárjának, Diogo Jotának vélhetőleg vegyes érzései vannak azóta, hogy a Liverpool csapatához csatlakozott.



A kiváló kezdés után a portugál súlyos sérülést szenvedett és azóta csak a pálya széléről nézheti csapattársait.

Úgy tűnik, hogy a szabadideje nagy részét azóta videójátékokkal tölti. Kiderült ugyanis, hogy nagyon-nagyon jó a FIFA21-ben.

Jota szombaton elárulta, hogy első helyen áll a világon Playstation konzolon a FIFA21 játékban.

Diogo Jota is number one in the world (again) on FIFA. pic.twitter.com/6GHPmEC6YJ