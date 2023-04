A Liverpool akadémiája sorra termeli a világklasszis játékosokat, gondoljunk csak Steven Gerrardra, Jamie Carragherre, vagy a mai játékosok közül Curtis Jones-ra vagy Trend Alexander-Arnoldra.



Alex Inglethorpe (az akadémia igazgatója) szerint a sikerükben nagy szerepe van annak, hogy hogyan bánnak a fiatal játékosokkal, akikben ég a tűz, hogy a megmutassák a világnak magukat.

„Egyensúly tartunk a játékosok között, ezért mindenkivel aláíratjuk az autózáradékot. Ez lényegében meggátolja őket abban, hogy egy Range Roverrel jöjjenek edzésre. Nem vezethetnek drága autókat.”



„Milner, Henderson, Robertson. Mindhármukban ott volt alázatosság, ezt akarjuk belenevelni a mai fiatalokba is.”

Inglethorpe elmondta, nem akarják, hogy a játékosok túl hamar azt érezzék, hogy beteljesült a karrierjük és bármit megtehetnek, mert akkor jön a pofáraesés.

Emellett kiemelte, ezzel igyekeznek őket biztonságban tartani, mivel ilyen tapasztalatlanul sok hülyeséget csinálhat az ember, ha beül egy többszáz lóerős, két tonnás vasszörnybe.

Liverpool Academy director explains the club's 'car clause' that limits what players can drive#LFC https://t.co/Ep7ALPCYwV