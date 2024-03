Mohamed Salah várhatóan még a héten visszatér az edzésekhez, napokkal a Manchester City elleni Premier League rangadó előtt.

DavidOCkop szerint a Vörösök a Sparta Praha elleni Európa Liga összecsapáson nem kockáztatják Salah-t, miután visszatért az edzésekre.

Jürgen Klopp először azt fogja ellenőrizni, hogy Salah a hét végéig végig tudja-e csinálni a teljes intenzitású edzést az első csapattal, mielőtt döntene a Manchester City elleni felállásról.

[] NEW: Mohamed Salah is set to return to Liverpool training TOMORROW.



[@DaveOCKOP] pic.twitter.com/nYMaVrWw98