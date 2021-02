Roy Keane 13 szezont húzott le a Manchester United csapatában. 7 bajnoki cím mellett a BL-trófeát is elnyerte a vörös ördögökkel. Az ír nem csak a pályán nem bírt veszíteni, győztes mentalitása akkor is megmaradt, amikor csapatával elhagyták a focipályát. Úgy tűnik ez a szenvedélye, a pályán kívül is megmaradt.

"A meccs előtt már beszéltünk arról, hogy folyton csak kifogásokat keresnek, és számomra a Liverpool nem méltó bajnok. Nem a mai napról beszélek. Elveszíthetsz egy mérkőzést, de számomra zavaros ez a csapat. Még a Brighton elleni meccsen is úgy tűnt, hogy a Brighton kényelmesen futballozhat ellenük. Elveszthetsz egy összecsapást, de nem mindegy, hogy hogyan teszed. Úgy gondolom, mind hittünk a felhajtásnak, ami a csapat körül van két éve vagy még annál is több. Beszélhetünk formahanyatlásról, de ezek a játékosok a Liverpool játékosai. Olyan, mintha azután, hogy megnyerték a bajnokságot, egy kicsit elszálltak volna maguktól. Mintha mind elhitték volna, hogy a felhajtás, amit ők keltettek, valódi, és a többi csapatot majd simán megverik. De az én elméletem szerint, ha nyersz egy bajnokságot, akkor a következő kihívás mindig az, hogy képes vagy-e megismételni. Sohasem láttam ezt rajtuk, az interjúikban sem. Még a menedzserük is, miután tavaly megnyerték, arra a kérdésre, hogy a mi a következő lépésük valami olyasmit mondott, hogy 'Most kiélvezzük a sikert, hisz sokat kellett rá várniuk!' De soha nem hallottam egyik játékostól sem, hogy kiállna és azt mondaná 'Megint meg akarjuk csinálni!' És ez a kulcs.”



Fotó: John Peters/Manchester United via Getty Images

"Most pedig arról beszélnek, hogy a cél a top négy, azt követően, hogy tavaly bajnokok voltak. Hirtelen ez lett a céljuk. Véleményem szerint nem méltó bajnokok. A Liverpoolról beszélünk. Az emberek folyton azt mondják nekem, hogy a Liverpool egy csodálatos csapat, egy hatalmas klub. Ha valóban azok, akkor kezelniük kéne a balszerencsés helyzeteket, vagy ez nem a játék része? Ha minden csapat összes játékosa folyton egészséges lenne, az fantasztikus volna. Ha megnézed a Man Cityt - azt a győzelmi sorozatot figyelembe véve, amiben vannak - akkor láthatod, hogy a legjobb játékosaik közül kettő is hiányzik, és a Liverpool pedig erős csapat. Tudom, hogy hiányzik a két belső védőjük, de még mindig ott vannak a legjobb támadóik. Még mindig bevethető a legjobb kapusuk, a középpályán pedig válogatott játékosaik vannak."

Forrás: Anfield Info/Facebook és Sky Sports

Borítókép: Nick Potts -GettyImages