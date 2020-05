Az angol futballbajnoki cím várományosához, az FC Liverpoolhoz napokon belül aláír Timo Werner, a német válogatott és az RB Leipzig csatára a Gazzetta dello Sport értesülése szerint.

Az olasz sportnapilap úgy tudja, hogy a Premier League éllovasa, egyben a Bajnokok Ligájában címvédő együttes irányítói öt esztendőre szóló szerződést és évi 10 millió eurós fizetést garantálnak a 24 éves német játékosnak, aki a Bundesligában 28 bajnokin 24 gólt szerzett.

