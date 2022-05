A Real Madrid együttese a labdarúgó Bajnokok Ligája tegnapi elődöntőjében néhány percre volt a kieséstől, amikor a rendes játékidőt követő hosszabbításában kétszer is betalált, amivel összessítésben kiegyenlített, így jöhetett a 2*15 perces hosszabbítás.

A mérkőzés 73. percében Riyan Mahrez góljával a Manchester City szerzett vezetést, majd a rendes játékidő hosszabbításában Rodrygo révén fordított, aminek következtében kiegyenlített a „Királyi Gárda”.

A 2*15 perces hosszabbításban aztán Karim Benzema büntetőt végezhetett el, amit értékesített, így a Real Madrid jutott be a május 28-i párizsi fináléba.

A korábbi Liverpool játékos, Dietmar Hamann egy futballszakíró Miguel Delaney Twitter posztját osztotta meg az alábbi kommenttel.

Hamann nagyon kritikus hangot fogalmazott meg a spanyol szakemberrel szemben.

„Ha egy játékosnak felelősséget adsz, ő felelősséget is fog vállalni. Ha helyette akarsz játszani, akkor nem fognak tudni jól játszani. Guardiola elfojtja a játékosok egóját, megakadályozva, hogy saját döntést hozzanak. Nézzük meg Carlo Ancelotti, vagy Jürgen Klopp csapatait."



If you give players responsibility they act responsible. If you try to play the game for them they won’t. Guardiola suffocates teams and players to make their own decisions. Compare that to Ancelottis or Klopps teams https://t.co/xhNvBlx42a