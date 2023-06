Továbbra is téma Jack Grealish viselkedése az angol sajtóban, most épp Danny Murphy, a Liverpool korábbi játékosa alkotott véleményt arról, ahogyan a Manchester City klasszisa ünnepelt, egyben figyelmeztette, ha pályán kívül is igazán profi akar lenni, ennél többre lesz szüksége és a nyári szünet sem feltétlen kell, hogy a féktelen partikról szóljon.

„Nem gondolom, hogy a "felfrissülés" a legjobb szó arra, ahogy pihenni készül. Ő önmaga, a saját maga ura, nem a szabályok szerint játszik és ez tetten érhető. Szerintem egy kicsit óvatosabbnak kéne lennie. Kedvelem őt. Ebben a szezonban valószínűleg helyesen viselkedett a pályán kívül, így azon belül is teljesíteni tudott. Sikerült fejlődnie.”

Murhpy a talkSPORT-nak rámutatott a szélső fizikális állapotára is.

„Az emberek arról beszélnek, hogy megtanulni Pep taktikai rendszerét már önmagában is elegendő és beletelik egy kis időbe. De fizikálisan jobb állapotban van, mint korábban bármikor, amikor láttam. Úgy futballozik az utolsó tíz percben, mintha az első tízben járnánk. Az ereje és a képessége, hogy nyomás alatt is megtartsa a labdát ugyanolyan jó, mint bárki másé Európában. Nem tudjátok elvenni a labdát a sráctól.”

A vörösök egykori labdarúgója nem vinné túlzásba a bulizást a felkészülési időszak kezdetéig a friss Bajnokok Ligája győztes támadó helyében.

„Amikor azt mondom, hogy egy kicsit aggasztó, amit a pályán kívül látsz tőle, csak azért teszem, mert a hosszútávú karrierjére gondolok. Ha keményen bulizol nyáron, megteszi a hatását. Én nem tenném.”

„Arról a szintről beszélek, amire idén eljutott. Az ő képességeivel felvértezve a Premier League futballistája lehet és azt tehet amit csak akar, addig, ameddig kedve tartja. Arról van szó, hogy a legmagasabb polcon legyen továbbra is, tehát, hogy Európa legjobb klubjában játsszon.”

Akár bulizással kívánja eltölteni az idejét, akár nem, Grealishnek júliusig van ideje kipihennie magát, azt követően ugyanis már kezdődik a Manchester City felkészülése a következő szezonra.

Borítókép: Getty Images / Marc Atkins