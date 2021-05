A Liverpool FC 4-2-re nyert a Manchester United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójából csütörtökre halasztott mérkőzésen.

A tizedik percben a Premier League történetének ezredik öngóljával került előnybe a Manchester, miután Nathaniel Phillips lábáról pattant a labda a hálóba. Diogo Jota egyenlítését követően Roberto Firmino a szünet előtt és után is betalált, ekkor eldőlni látszott a rangadó, ám Marcus Rashford a 68. percben csökkentette a hazaiak hátrányát. A végeredményt Mohamed Szalah állította be a 90. percben.



A Liverpool legutóbb 2014 márciusában tudott bajnoki meccset nyerni a Manchester United vendégeként. Sikere kulcsfontosságú lehet a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolásában.



A meccset eredetileg május 2-án rendezték volna, de végül rendbontás miatt elhalasztották: a manchesteri szurkolók az Old Trafford környékén transzparenseket kihúzva, görögtüzeket gyújtva tiltakoztak a klubtulajdonos Glazer-család ellen, amely 2005 óta irányítja az egyesületet. A drukkerek régóta elégedetlenek az amerikai tulajdonosokkal, és a nemrég hamvába holt európai Szuperliga - amelyhez a Manchester United is csatlakozott - csak olaj volt számukra a tűzre. A kezdés előtt egy órával több száz szurkoló egy alagúton át - néhány fémkordont félredobva - bejutott a pályára, és fáklyákat gyújtott. A biztonsági személyzet tehetetlennek bizonyult a rohammal szemben. A házigazdák eleinte azt közölték, hogy csúszik a kezdés, majd bejelentették, hogy biztonsági okokból elmarad a találkozó.



Highlights: Man Utd 2-4 Liverpool Watch extended highlights from the Red's emphatic victory at Old TraffordEnjoy more content and get exclusive perks in our Liverpool FC Members Area, click h...



Csütörtökön is több száz szurkoló tiltakozott az Old Trafford mellett, a transzparensek és a görögtüzek most is előkerültek, és bár ezúttal erősebb volt a rendőri készültség, a rendfenntartóknak csak két ember őrizetbe vétele erejéig kellett közbeavatkozniuk.

Eredmények:

a 34. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Manchester United-Liverpool FC 2-4 (1-2)

korábban:

a 19. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Aston Villa-Everton 0-0

A tabella:



1. Manchester City 35 72-26 80 pont - már bajnok

2. Manchester United 36 70-42 70

3. Leicester City 36 65-44 66

4. Chelsea 36 55-33 64

5. Liverpool FC 35 61-41 60

6. West Ham United 35 55-45 58

7. Tottenham Hotspur 35 61-41 56

8. Everton 35 46-42 56

9. Arsenal 36 50-38 55

10. Leeds United 35 53-53 50

11. Aston Villa 35 49-41 49

12. Wolverhampton Wanderers 35 35-47 45

13. Crystal Palace 35 37-59 41

14. Southampton 35 44-62 40

15. Burnley 35 33-47 39

16. Newcastle United 35 40-58 39

17. Brighton 35 36-41 37

18. Fulham 35 25-47 27 - már kiesett

19. West Bromwich Albion 35 32-68 26 - már kiesett

20. Sheffield United 35 28-18 62 17 - már kiesett

