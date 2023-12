Harvey Elliott klasszis teljesítményt nyújtott a West Ham elleni szerda esti 5-1-es győzelem alkalmával. Jobb oldali csatárként tevékenykedett Mohamed Salah-t helyettesítve a kezdőcsapatban.

A 20 éves játékos gyakran húzodott vissza, segítette a középpályásokat a támadások felépítésében, lövéseket vállalt távolról, és esélyt teremtett a csapattársainak. Kiváló teljesítmény volt a fiataltól, még ha nem is szerzett végül gólt vagy gólpasszt.

Mivel Salah januárban elutazik az Afrika kupa miatt, így Elliottot megkérdezték, hogy látja-e magát gyakrabban az egyiptomi támadó helyén játszani.

"Jó volt" - mondta az angol a Liverpool Echo című lapnak arról, hogy a megszokott középső középpályás pozíciójával szemben a szélen játszott.

"Nem mondanám, hogy ez a kedvenc pozícióm, de ez egy olyan pozíció, amit tudok játszani, és gyerekként is ezen a poszton nőttem fel. Egyszerűen csak örülök, hogy kimehetek a pályára és játszhatok, amikor csak tehetem” – meséli.

"Mindig készen kell állnom, és abban az időszakban, amikor Salah nem lesz velünk, akkor szélsőt játszhatok. Ez mind szép és jó, hogy ezt mondom, de rajtam múlik, hogy a teljesítményem és az edzések során, kiérdemeljem ezeket a lehetőségeket” – folytatta.

"Nem fogják csak úgy odaadni nekem. Meg kell dolgoznom érte. Ahogy ebben a szezonban láthattátok, sok játékos játszhat ezen a poszton, Szoboszlai Dominik és Kaide Gordon is képes ott játszani. Ki tudja, mi fog történni januárban” – magyarázta Elliott.

Elliott ebben a szezonban eddig 23 alkalommal lépett pályára a Liverpoolban, egy gól és egy gólpassz eddig a mérlege. Jürgen Klopp gyakran használja őt csereként beállítva a második félidőben, mint ütőképes és a csapatot erősítő játékost.

5. Harvey Elliot came on and inspired a comeback win against Crystal palace. This goal is fantastic, beats his man and doesn’t hesitate to hit the ball into the back of the net.pic.twitter.com/ueUSM6fYSX