A nagyszerű szezon után üres stadionban megnyerni a Premier League-et bizonyára csalódás lesz az FC Liverpool szurkolóinak - véli Steve McManaman, a Vörösök korábbi labdarúgója.

A Jürgen Klopp vezette csapat két győzelemre volt attól, hogy 1990 után ismét bajnoki címét szerezzen a klubnak, amikor márciusban a koronavírus-járvány miatt félbeszaladt a szezon. A küzdelmek a jövő hét közepén folytatódnak zárt kapuk mögött, és ha szerdán a Manchester City kikap az Arsenaltól, akkor a Liverpool vasárnap, a városi rivális Everton legyőzésével bebiztosíthatja elsőségét.



"Fantasztikus lesz, ha megtörténik, de a szurkolók nem lesznek ott" - mondta a BBC-nek a 48 éves McManaman, aki 1989 és 1999 között több mint 270-szer lépett pályára liverpooli színekben.



(Kép: Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)



"Később majd megünnepelhetik rendesen is a sikert, körbemehetnek a városban, mint amikor tavaly megnyerték a Bajnokok Ligáját. De nem lesz ugyanolyan, mintha a drukkerek is ott lehetnének velük az arénában." - folytatta.



A Liverpoolnak 29 forduló után 82 pontja van, és a végén akár megdöntheti a Manchester City 2017/18-as szezonban felállított 100 pontos rekordját is.

