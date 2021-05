Jürgen Klopp, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője nem kényszeríti, de nem is tartja vissza Virgil van Dijkot, ha súlyos térdsérülése után játszani akar majd a holland válogatottban az idén nyárra halasztott Európa-bajnokságon.

A német szakvezető elmondta, továbbra is bizonytalan, hogy a középhátvéd mikor edzhet ismét a csapattársaival, de a következő hetekben erre még biztosan nem kerülhet sor. Hozzátette, Van Dijk rehabilitációja jól halad, és igyekszik a lehető leggyorsabban visszanyerni korábbi erőállapotát. A védőjátékos térdét októberben operálták meg, és Klopp szerint a június közepén kezdődő Európa-bajnokság valószínűleg túlságosan korai lesz számára. Frank de Boer szövetségi kapitány úgy fogalmazott, nem számít rá, hogy a korábbi csapatkapitány ott lehet a tornán, de ha mégis, arra "fantasztikus bónuszként" tekint majd.

"Nem akarom visszatartani, de nem is lehet erőltetni. Nem lehet 10-11 hónap kihagyás után, egy hét edzést követően újra futballozni. Senki nem tartja vissza, de nem is kényszeríthetjük, és nem is fogjuk, hiszen egy játékosról, és a karrierjéről beszélünk" - szögezte le Jürgen Klopp. Hozzátette, a végső döntést Van Dijknak kell majd meghoznia a térde állapota alapján.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images

Borítókép: James Baylis - AMA/Getty Images