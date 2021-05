Hetedik aranyérmét szerezte a Manchester City az angol labdarúgó-bajnokságban, miután a 36. forduló keddi nyitómeccsén a Manchester United hazai pályán 2-1-re kikapott a Leicester Citytől.

Az Európa-ligában döntős Manchester United - amely vasárnap még az Aston Villa vendége volt, csütörtökön pedig már a Liverpoolt fogadja - erőltetett menetrendje miatt felforgatott felállásban lépett pályára. A Bajnokok Ligája-indulásért hajtó Leicester hamar vezetést is szerzett, ám a hazaiak Mason Greenwood révén öt perc után egalizáltak. A második félidőben jobbára kiegyenlített volt a játék, a vendégek a török Caglar Söyüncü fejesével kerültek ismét előnybe, amit a lefújásig meg is őriztek, ezzel 1998 januárja óta először nyertek az Old Traffordon.



A Vörös ördögök hátránya ezzel három mérkőzéssel a szezon vége előtt tíz pont városi riválisukkal szemben, azaz már nem érhetik utol Josep Guardiola csapatát. A Manchester City négy év alatt harmadszor nyerte meg a Premier League-et.

Premier League:

Manchester United-Leicester City 1-2 (1-1)

