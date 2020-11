Marcelo Bielsa, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Leeds United vezetőedzője szerint sportszerűtlen módon engedik vissza a nézőket a lelátókra, mivel nem minden csapat nyithatja meg újra a stadionját.

A brit kormány egy hónap elteltével, jövő szerdától engedélyezi a szurkolók jelenlétét a szabadtéri sporteseményeken, de csak korlátozott számban.



A döntés értelmében az alacsonyabb kockázati besorolású területeken legfeljebb 4000 szurkoló, míg a magasabb veszélyhelyzeti kategóriába tartozó helyeken - például London és Liverpool - maximum 2000 drukker nézheti élőben a meccseket.



Az úgynevezett hármas, vagyis a nagyon kockázatos területeken viszont érvényben marad a korlátozás, és a klubok nem engedhetnek be nézőket a mérkőzéseikre.



Ez a Manchester United, a Manchester City, az Aston Villa, a West Bromwich Albion, a Wolverhampton Wanderers, a Newcastle United, a Leeds United, a Leicester City, a Sheffield United és a Burnley együttesét érinti.



Legfeljebb 2000 nézőt engedhetnek be a Liverpool, az Everton, az Arsenal, a Chelsea, a Crystal Palace, a Fulham, a Tottenham Hotspur, a West Ham United, a Brighton és a Southampton stadionjába.



"Talán olyan szabályt kellene hozni, hogy amíg a szurkolók nem térhetnek vissza a stadionokba mindenhol, addig egyetlen létesítménybe sem mehetnek be" - nyilatkozta Bielsa, aki szerint nem a fertőzésveszély alapján besorolt kategóriák alapján kellene dönteni, hanem úgy, hogy egyenlő feltételeket teremtsenek a csapatok számára, mert a szurkolók jelenléte hatással van a találkozók eredményére.



A Leeds United kilenc forduló után a 14. helyen áll a Premier League-ben, és szombaton a hatodik Everton vendége lesz.

Borítókép: Naomi Baker/Getty Images