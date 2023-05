Sam Allardyce kicsit olyan, mint Magyarországon Horváth Ferenc: mindig mond valami jópofa dolgot, amin nevetünk, vagy feltesszük a kérdést, hogy ezt miért kellett.

A Premier League mindig három dologtól lehet izgalmas: a bajnoki címért folytatott versenyfutástól, a top négyért és európai kupahelyeket elcsípő klubok ünneplésétől, és ott vannak a kicsik, akik foggal-körömmel kapaszkodnak a bennmaradásba.

A Leeds élére most kinevezett szakember soha nem alkotott sehol igazán maradandót, az angol válogatott irányítását is kínos botrány után vesztette el, de többségében sikerrel menekült meg klubjaival olykor lehetetlen helyzetből is a kiesés elől.

Most a következőket mondta a riportereknek.

„Senki nincs, aki előttem járna a futballban. Klopp, Guardiola és Arteta sem. Ők is teszik, amit tesznek, és én is. De tudásban, ugyanott vagyok, mint ők. Nem azt mondom, hogy jobb lennék náluk, de legalább annyira jónak tartom magam, mint amennyire ők azok.”

A 68 éves úriember szombaton egyből a Manchester City ellen bizonyíthat fiaival, akiknek égető szüksége van a 18. helyen a pontokra a bennmaradáshoz.

