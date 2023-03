A Manchester United állítólag mindenre képes lesz azért, hogy a nyár folyamán megszerezze a Tottenham sztárját, Harry Kane-t.



Kane szerződése 2024 nyaráig szól jelenlegi együttesével, és amennyien a klub nem tud megegyezni az angollal, ezen a nyáron lehet rá utoljára esélye, hogy eladja őt.



Eközben a játékos nevét már többször is összefüggésbe hozták a Manchester Uniteddel, most pedig a Football Insider számolt be arról, hogy a Vörös Ördögök mindent megtesznek azért, hogy ezen a nyáron leigazolják Kane-t. A cikk szerint a klubot a 100 millió fontos árcédula sem riasztja el.



Korábban arról lehetett hallani, hogy a Spurs nem akarja elengedni a sztárt egy angol riválisnak, miközben a Real Madrid és a Bayern München érdeklődése is felemerült.

Borítókép: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images