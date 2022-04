Az angol labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányát alaposan meglepte II. Erzsébet királynő, amikor elárulta, ki a kedvenc játékosa.



Sven-Göran Eriksson 2001 és 2006 között vezette az angol válogatottat. Ezalatt az idő alatt egy fogadáson volt szerencséje találkozni a királynővel, akivel szóba is elegyedett, ha pedig már így alakult a kedvenc játékosáról is kifaggatta őt. A szövetségi kapitány arra számított, hogy Őfelsége David Beckhamet választja majd, mivel akkoriban ő volt a csapatkapitány és a válogatott legnagyobb sztárja, II. Erzsébet azonban megcáfolta az előzetes gondolatát.



A „Sacked in the Morning” podcastban Eriksson így nyilatkozott: „Körülbelül 10 emberrel meghívtak ebédelni a királynőhöz. Egy bizonyos ponton megkérdeztem, hogy szereti-e a focit. Azt mondta, nem igazán.”



„Erre megkérdeztem tőle a kedvenc játékosát vagy csapatát. Azt hittem, azt mondja, Beckham, de az felelte, Michael Owen a kedvenc játékosom" - mondta. Megkérdeztem, miért, amire azt felelte azért, mert olyan tisztának tűnik. Megkaptam a választ és nem folytattuk a vitát” -tette hozzá.



Owen hazája színeiben 89 meccsen lépett pályára és1998-ban Argentína ellen emlékezetes szólógólt. Utolsó találatát Oroszország ellen érte el a 2008-as Eb-selejtezőn a Wembleyben 2007-ben.

Borítókép: Alex Livesey/Getty Images

Forrás: sportbible.com