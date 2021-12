Cristiano Ronaldo egy igazi győztesként tért vissza a Manchester Unitedhez, amellyel ebben a szezonban 12 meccsen 9 gólt szerzett, minden sorozatot figyelembe véve.

Sokan azt hiszik, minden bizonnyal jogosan, hogy a Real Madrid és Cristiano Ronaldo közötti szakítás túl korán következett be a portugál karrierje során. Egy olyan távozás, amiért gyakran a Merengue klubot vonják felelősségre, még akkor is, ha igazán nem akarták őt elengedni. A klub azonban nem helyezte egyik játékosát sem a csapat fölé, így volt ez Sergio Ramos esetében is. Karl-Heinz Rummenigge, aki tavalyig a Bayern München vezérigazgatója volt, mondta el a véleményét Cristiano távozásairól a Juventus és a Real Madridtól.

„Amit a Juventus gondolt róla, pontosan azt érezte a Real Madrid is, amikor 2018-ban eladta. Spanyolországban is arra gondoltak, hogy megszabaduljanak a tehertől, különösen a gazdaságitól. Ő egy olyan játékos, aki közel 37 évesen is folyamatosan gólokat szerez. Ezt ma is bizonyítja a Manchester Unitednél. Hihetetlen fizikai állapotban van, ezt a saját szememmel is láthattam. Lenyűgöző.”

