Egy egészen elképesztő potyagóllal kezdődött a hétfő esti rangadó a Premier League-ben, hiszen Emiliano Martinez egy könnyű beadást egyszerűen bevédett, rögtön az első perc végén, így vezetett Liverpool. Mondjuk Martinez mutatványa nem egyedi, hiszen ez volt a harmadik öngólja a PL-ben.

A vendégek olyannyira meglepődtek az ajándékba kapott előnytől, hogy szinte a semmiből kaptak is egyet. Youri Tielemans Watkins passzából egyenlített ki, így negyed óra elteltével kezdődhetett minden elölről.

A folytatásban is követték ezt a sormintát a csapaotok, vagyis ami kapura ment abból gól is lett. A 23. percben Cody Gakpo mindenesetre vezetéshez juttatta ismét a vendégeket és az előny még a videóbírózás után is előny maradt.

A fordulás után pedig nem egyről a kettőre, hanem kettőről a háromra jutott a Liverpool. Quansah tette biztossá a vendégvezetést. Erre még éppen volt válasza az Aston Villának, hiszen Watkins betalált, de ezúttal a VAR szoba nemhiába ült a helyén, hiszen ezt a gólt les miatt visszavonták.

Ezután is maradt támadásban a házigazda, de a nagyobb lehetőség a vendégek előtt adódott. A csereként beálló Szoboszlai Dominik egy perccel a pályára lépését követően majdnem gólt lőtt. Martinez azonban potyákban és bravúrokban is jó volt ezen az estén, így a magyar középpályás nem tudta növelni csapat előnyét.

Ami az egyik oldalon nem sikerült az egyik cserének, az a másikon igen egy másiknak. Jhon Duran a 79. perben Zaniolo sérülése miatt jött be, aztán a 85. és a 88. percben megmentett egy pontot az Aston Villának. Ebben a három percben két gól is szerzett, ezzel 3-3-ra hozta egálba a találkozót.

A hosszabbítás perceiben van Dijk kezezése miatt hosszasan nézegette Simon Hooper a VAR felvételeit, de végül nem ítélt büntetőt a házigazdák javára.

A Liverpool így két pontot Birminghamben hagyott. Ezzel a döntetlennel a házigazda sem lehet elégedett, hiszen matematikailag még lecsúszhat a negyedik helyről. Ehhez persze először a Tottenhamnak meg kellene vernie kedden a Manchester Cityt.

