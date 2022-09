A Newcastle United sztárja, Allan Saint Maximin valóra váltotta egy csapat gyermek álmát.



A francia játékos 2019-ben csatlakozott a Newcastle-höz, ahol gyorsan a szurkolók kedvencévé vált a pályán és azon kívül is. Míg labdarúgóként az ügyességével és a gyorsaságával hívta fel magára a nézők figyelmét, a pályán kívül számtalan jótékony cselekedettel kápráztatta el a drukkereket.



A játékos legutóbb a Helios Pantheon megalkotóinak rendezvényé vett részt, ahol számos gyerkőcöt meghívott egy játékboltba és megígérte, hogy mindent megvesz nekik, amit csak szeretnének.

A francia a Twitteren írt az eseményről, ahol elárulta, mi állt a döntése mögött.



„Gyerekkoromban ez volt az álmom. Arra, hogy minden játékot megvásárolhassak egy boltban, sajnos nem volt lehetőségem, ezért nagyon szerettem volna megadni ezt a lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akik eljöttek a Helios rendezvényre.”



This was my dream when I was a kid To be able to buy all the toys I wanted in a store, unfortunately I didn’t have this chance, so I really wanted to give this opportunity to the kids that came at the Helios event

Check the full video https://t.co/12X6WZWhaP pic.twitter.com/jc40M4zSsh