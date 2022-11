Órákkal azután, hogy elváltak útjaik egyik ikonikus játékosukkal, Cristiano Ronaldóval, a Manchester United tulajdonosi köre bejelentette, hogy megvizsgálják a stratégiai alternatívákat a klub fellendítésére, és a legjobb érdekeket szem előtt tartva lépnek, ami magában foglalhatja a klub teljes eladását is.

A Glazer család 2005 óta tulajdonosa a Manchester Unitednek, de heves ellenállásba ütköznek a szurkolókkal, különösen azután, hogy a klub hatalmas adósságállományra tett szert, miután tőkeáttételes kivásárlást hajtottak végre.

Kedden a Manchester United és a Glazer család bejelentette, hogy a klub igazgatótanácsa megkezdi a csapat stratégiai alternatíváinak vizsgálatát, amely folyamat célja a Manchester United jövőbeni növekedésének elősegítése, a végső cél pedig a klub pozicionálása, hogy kihasználhassa a lehetőségeket mind a pályán, mind kereskedelmi szempontból.

A Manchester Unitedet több mint 2,5 milliárd brit fontért adhatják el, ami a Chelsea eladási ára volt, alig néhány hónappal ezelőtt. Jim Ratcliffe, brit milliárdos már korábban is kifejtette érdeklődését a csapat megvásárlása iránt, de legutóbbi nyilatkozatai arra utaltak, hogy a Glazer család nem hajlandó eladni a klubot, de talán most már más a helyzet.

„Minden lehetőséget megfogunk vizsgálni annak érdekében, hogy a lehető legjobban szolgáljuk a szurkolóinkat, és hogy a Manchester United maximalizálja a klub számára ma és a jövőben elérhető jelentős növekedési lehetőségeket. A folyamat során továbbra is teljes mértékben arra fogunk összpontosítani, hogy a szurkolóink, a részvényeseink és a különböző érdekelt felek érdekeit szolgáljuk" - fogalmazott a Glazer család.

