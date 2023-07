Sikeres szezont zárt a Manchester City: megnyerték az FA-Kupát, a Premier League-et és történetük során először a Bajnokok Ligájában is diadalmaskodtak. Jack Grealish, a gárda kulcsembere pedig úgy döntött, hogy emlékezetes módon kell kiélvezni a győzelem ízét…



…és a sörét. A bulikról készült fotók bejárták a világsajtót, természetesen mi is írtunk róla.







Grealish azóta sem állt le, épp Ibizán mulat, a képek tanúsága szerint kellőképpen jól érzi magát a brit sztár, bár mintha kissé másnapos lenne.





Kép: Profimedia



Nos, a szabadságnak hamarosan vége, a City játékosainak ezen a héten jelenése van, megkezdik a felkészülést a következő idényre. Ázsiai túrával indítanak, először Tokióban mérkőznek meg a Yokohama együttesével, majd ugyanott a Bayern Münchennel is találkoznak.



Az egyhetes kirándulás Szöulban zárul, július 30-án az Atletico Madrid ellen lépnek pályára Grealishék.



Borítókép: Francois Nel - UEFA/UEFA via Getty Images