Meglepődtek az angol bajnoki címvédő Manchester City labdarúgóklubjának szurkolói Josep Guardiola vezetőedző kijelentésén, mely szerint nagyobb létszámban kellene jelen lenniük a csapat hazai mérkőzésein.

A katalán szakvezető ezt az RB Leipzig ellen 6-3-ra megnyert szerdai Bajnokok Ligája-csoportmeccs után nyilatkozta. Az Etihad Stadionban valamivel több mint 38 ezer néző látta a magyar válogatott Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominikot és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcseiek legyőzését, miközben a létesítményben 54 ezer férőhely van.



Kevin Parker, a City hivatalos szurkolói klubjának főtitkára a brit médiának azt mondta, Guardiola nincs tisztában azzal, hogy néhány drukkernek problémát jelenthet szerda este 20 órára odaérni a stadionba.



"Vigyázniuk kell a gyerekeikre, vagy esetleg nem tudnak belépőt vásárolni, és még mindig vannak korlátozások a koronavírus-járvány miatt is, úgyhogy nem egészen értem, miért kritizál minket. A legjobb edző a világon, ez nem kétséges, de azt gondolom, a szakmájánál kellene maradnia" - jelentette ki Parker, aki szerint a Southampton elleni szombati bajnoki összecsapáson biztosan teltház lesz.



"Eddig két meccset játszottunk szombaton hazai pályán és mindkettőn tele volt a lelátó, úgyhogy nem hiszem, hogy a klub részéről bárki is megkérdőjelezheti a szurkolók lojalitását, mert ez idegesítő" - mondta Parker.

