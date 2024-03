A Manchester City korábbi csapatkapitánya, Fernandinho azt állította, hogy Pep Guardiola egy ravasz terv részeként akadályozta meg Kevin De Bruyne szerződtetését.

De Bruyne 54 millió fontért szerződött a Cityhez a Bundesligában szereplő Wolfsburgtól, miután lenyűgöző szezont produkált, amely során 16 gólt szerzett és 28 gólpasszt adott.

Guardiola akkoriban a Bayern München menedzsere volt, és a Volkswagen Arénában 4-1-es vereséget szenvedő De Bruyne képességeit a saját csapatával szemben is megcsodálhatta.

Sokat foglalkoztak a belga játékossal, mielőtt a City megnyerte volna a versenyfutást az aláírásáért.

A City legendája, Fernandinho szerint azonban Guardiola megakadályozta a Bayernt a szerződtetésben, és azt mondta, hogy szerinte nem illik a játékstílusukhoz.

"A year passes, De Bruyne goes to Man City. Another year passes, Guardiola arrives at Man City. Got it?" #MCFC https://t.co/aVGwtRQM0f