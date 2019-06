Mint minden átigazolási időszakban, a Manchester City igyekszik erősíteni a keretét néhány komoly igazolással. Bár megvédték bajnoki címüket Pep Guardiola alatt, de még többet akarnak.

Guardiola arra kérte a klubot, hogy igazolják le Joao Cancelot a nyáron. A portugál jobb-bekk jelenleg a Juventus játékosa. Tavaly nyáron csatlakozott a Valenciától a Zebrákhoz 40.4 millió euróért cserében, de nem mindig nyűgözte le a Torinói közönséget, és vannak ajánlatai, hogy távozzon.

A Juve viszont csak akkor hajlandó tőle megválni, ha keresnek is a befektetésen. A Tuttosport úgy tudja, hogy a City kész ezt a feltételt teljesíteni, és 60 milliót adna érte.

Tavaly Cancelo 34 találkozón szerepelt, egyszer vette be az ellenfelek hálóját, és további nyolcat készített elő. Viszont mielőtt bármi is történne, a Juvénak meg kell találnia következő edzőjét. Aztán új jobb hátvédet is kell keresniük. Cristiano Piccini (Valencia) és Kieran Trippier (Tottenham) lehet a két befutó.

Fotó forrása: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images