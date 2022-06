A Manchester City játékosa, Joao Cancelo az Aston Villa elleni győzelem után egy bajbajutott gyermek segítségére sietett.



A City a Premier League idei szezonjának utolsó mérkőzésén biztosította be a bajnoki címét, amikor 3-2-re legyőzte az Aston Villát. A győzelem után a szurkolók nagy része az Etihad Stadion gyepére özönlött. Köztük volt a tízéves Ollie Gordon is, aki az ünneplés közepette elsodródott édesapjától. A Manchester Evening News szerint Ollie autista, diszpraxiás (akaratlagos mozgás vagy összetett végrehajtásának zavara) , valamint egyéb fejlődés és koordinációs rendellenességei vannak. Az apukájától elszakadt kisfiú közel került a Robin Olsen ellen történt támadáshoz, ám Joao Cancelo észlelte ezt és rögtön a gyermek segítségére sietett. A játékos testével védte Ollie-t és biztonságos helyre menekítette addig, míg a szervezők megtalálták az édesapját. A család végtelenül hálás Cancelonak és a nyilvánosság előtt köszönte meg a játékos segítségét.



"Elindult a futás, Ollie autista, és nem volt tudatában a veszélyeknek, ezért izgatott lett, és futni kezdett" - magyarázta a fiú édesanyja.



"Elég sokat jár az apjával a stadionba, különösen mostanában. Néztem a tévében, és láttam, hogy Lee átszaladt a pályán, de Ollie-t nem. Pánikba estem.”



Lauren elmondta, hogy Ollie közel állt az Aston Villa kapusa ellen elkövetett incidenshez és ekkor kezdte el keresni Cancelót, aki Jack Grealish után a második kedvenc játékosa.



"Látta, hogy az Aston Villa kapusát odébb lökik. Ez egy kicsit megijesztette, és amikor meglátta Cancelót, feléje indult. Cancelo magához húzta, mindkét karjával, megölelte, megcsókolta a feje búbját, és hátrébb küldte az embereket” – mesélte.



"Elég gyors volt, de az emberek lökdösődtek és lökdöstek. A fiam meg volt rémülve. Nem lehet egyedül, felügyelni kell, sajnálatos volt, hogy apja előtt került a pályára."



"Cancelo mellkasának nyomódott, miközben a rajongók kis híján összenyomták őt. Ez egy teljesen más történet lehetett volna, ha a kisfiú egyedül marad a pályán.”



"Ennek az embernek sikoltozva kellett volna rohangálnia és ünnepelnie ezt a győzelmet, de ehelyett időt szánt rá, hogy megálljon, és vigyázzon egy kisfiúra” – fejtette ki.



Cancelo kulcsszerepet játszott a City bajnoki kampányában, 36 bajnokin 7 gólpasszt jegyzett és egyszer volt eredményes. Az utolsó mérkőzés után tett azonban egész karrierje legfontosabb részének bizonyulhat.



"Még Ollie is azt mondja, aznap meghalhatott volna. Nincsenek szavaink ahhoz, hogy megköszönjük neki, amit tett. Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy mi történhetett vele” – zárta szavait az anya.

Borítókép: Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC a Getty Images