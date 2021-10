A Poolbarátok írását változtatás nélkül közöljük.

Az angol labdarúgás elmúlt éveinek legszínvonalasabb, és egyben legnagyobb presztízsű párharca egyértelműen a Liverpool–Manchester City.



Tavaly a City minden fronton jobban szerepelt nálunk, simán bajnokok lettek, februárban pedig az Anfielden 4–1-re kiütöttek minket. Ennél nagyobb arányú bajnoki vereséget utoljára 57 éve szenvedtünk hazai pályán, így valószínűleg mindenkit fűt a reváns vágya, hogy immáron telt ház előtt visszavágjunk Sterlingéknek.

Akárcsak augusztus végén, úgy most is megvan arra lehetőségünk, hogy a tabella élén egy győztes anfieldi rangadóval vonuljunk el a válogatott szünetre.



A Chelsea ellen minden adott volt, de hiába futballoztunk 45 percig emberelőnyben, mindössze egy pontot szereztünk. Egy Manchester City ellen ugyancsak nem lehet azt mondani, hogy a győzelem kötelező, viszont a bajnoki cím szempontjából kulcskérdés, hogy hány pontot szerzünk a közvetlen riválisainkkal szemben.

Egyetlen idényt leszámítva, a januári–márciusi időszakban hagyományosan leolvadás szokta jellemezni a csapat szereplését.



Egyszerűen Jürgen és Andreas Kornmayer alatt a szezonunk úgy van felépítve, hogy a keret általában a decemberi ünnepi időszakig tud a legmagasabb szinten teljesíteni, majd a naptári év elején mintha a teljes játékosállományunk meleg éghajlati edzőtáborra, és egy kis szünetre áhítozna. Amikor tehát prognózisokat próbálunk felállítani azt illetően, mi sülhet ki az idényből, mindig be kell kalkulálnunk, hogy ha a csapatunk nem karácsonyozik az élen és nem kezdi meg pontelőnnyel az újévet, nagyságrendekkel jobbak lesznek a riválisaink bajnoki esélyei.

Ezért is lenne most nagyon fontos rangadót nyerni, pontelőnyt kiharcolni. Mert ahhoz, hogy Hendo jövő májusban ismét felemelje a bajnoki trófeát, vagy a big six elleni minitabellán kell az élen zárnunk, vagy a kis- és középcsapatok ellen kell a lehető legtöbb pontot hoznunk. Mivel a kezdőcsapatunk nagyon erős, de Klopp alatt mindig rövidebb kispaddal próbálunk versenyezni, mint riválisaink, mondanom sem kell, hogy inkább az első opció tűnik reálisabbnak számunkra.

A City bár a Bajnokok Ligájában kikapott a PSG-től, mind a franciák ellen, mind pedig a Chelsea ellen veszélyesebben játszottak az xG-modellek szerint. Ezen a két meccsen a Wyscoutnál 6 nagy helyzetet alakítottak ki, és egyet sem engedtek a másik két hazai környezetben szereplő világválogatottnak.



A várható góljaik száma (xG) ugyanezen a két meccsen: 3,39, míg a várható bekapott góljaik száma mindössze 0,68 volt. Nekünk nem szabad engednünk, hogy az Anfielden is dominálni tudjanak, és valahogy olyan állapotba kell kergetnünk őket, ahol nem érzik magukat komfortosan.

Jürgen a pénteki sajtótájékoztatóján ismét lenyilatkozta, hogy jelenleg Guardiola alatt focizik Európa legjobb csapata, és ha a számokat nézzük, ezzel az állítással nagyon nehéz vitába szállni. Támadásban idén mindkét csapat Európa legjobbjai közé tartozik, viszont a City védekezésben is abszolút az elitben van: https://bit.ly/3AgK2a5

Szóval mindenek felett kompakt, stabil védekezésre lesz szükségünk, továbbá a lehető legjobb hatékonyságra Ederson kapuja előtt. Jürgen belengette, hogy akár formációt is válthatunk erre a meccsre, és így a 4–3–3 helyett 4–2–3–1-gyel lephetjük meg Pepet. Őszintén szólva az elmúlt időszakban annyi meglepőt húzott a stáb, hogy általában hiába igyekszek eltalálni a kezdőfelállást, Jürgenék mostanában gyakrabban húznak váratlant.

A klubhoz közeli sajtó jelenleg eléggé biztosra veszi Milly kezdetését jobb-bekk poszton, akinek Grealishsel szemben nyilvánvalóan nem lesz egyszerű dolga. Ellenben az bizakodásra ad okot, hogy amikor Milner a védelemben szerepel, hátul stabilak vagyunk: a legutóbbi 30 olyan tétmeccsünkön, amikor Milly legalább negyedórát játszott a bal vagy jobboldali védőként, mindössze kétszer kaptunk 2 vagy annál több gólt. A középpályásaink nyilván folyamatosan be fognak segíteni neki, ami viszont sokkal nagyobb hátrány lehet, az Trent hiánya lesz a támadásépítések terén. Ezt kell Jürgenéknek okosan ellensúlyozni.

Most valahogy úgy érzem, a Porto elleni középpályánk csak akkor fog megváltozni, ha a stáb a double pivot és a formációváltás mellett dönt. Alapjáraton rotáltam volna a hétközi meccsen, de ha már akkor nem tettük ezt meg, nem a szezon egyik legfontosabb meccsén kell Naby Keïtát vagy Oxlade-et kezdetni. Ahogy Harvey Elliott a szezon elején folyamatosan megkapta a lehetőséget, most Curtist is játszatni kell, mert egyszerűen rászolgált, és nem szabad tőle elvenni a momentumot.

Ha marad a 4–3–3, ismét az lesz a fő kérdés, Firmino vagy Jota. Diogo idén eddig a Wyscout szerint 4,25-ös xG-re lőtt 3 gólt, és bár a Brentford ellen csodás gólt fejelt, a legutóbbi 4 meccsén 4 nagy helyzetként definiált lövést puskázott el. Mivel a City ellen az ilyen helyzetkihasználás nem fér bele, nálam most a Porto ellen duplázó Bobby kezdene.



Lehetséges kezdő: Alisson – Milner, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Jones – Szalah, Firmino, Mané.

További érdekességek:

Bár a City tavaly nagyarányú győzelmet aratott ellenünk, egyáltalán nem győzni járnak az Anfieldre. A két csapat legutóbbi 20 anfieldi meccséből csak ezt az egyet nyerték meg a babakék mezesek.

A 7. forduló előtt már csak mi vagyunk veretlenek a PL idei kiírásában, míg az Anfielden 15 bajnoki óta tart a veretlenségünk. Ha csak a szurkolók előtt lejátszott hazai bajnokikat nézzük, akkor 2017 április 23-a óta nem szenvedtünk vereséget az Anfielden.

Jürgen a legeredményesebb menedzser még mindig Pep Guardiola ellen, ugyanakkor ebben a pillanatban abszolút egálra állnak a felek: 21 meccs, 9 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség mindkét oldalról. A telt házas Anfielden most meglehet egyikőjük 10. sikere a másikkal szemben.

Szalah a legutóbbi 6 meccsén zsinórban betalált, és ha a City ellen is gólt szerez, beállítja saját rekordját (7). Mo a 2017–18-as szezonban vitte véghez azt a bravúrt, hogy két különböző alkalommal is zsinórban 7 gólt jegyzett. A rekordot egyébként Sturridge tartja, aki 2014 telén 8 egymást követő tétmeccsen volt eredményes.

