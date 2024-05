A Barcelona védőjét, Ronald Araujo-t számos csapattal "hozták össze" az elmúlt hónapokban. Annál is inkább, mert élő szerződése miatt, a folyamatosan "pénzügyi pengeélen táncoló" Barcelona, az ő értékesítéséből jelentős bevételt generálhat.

Kedden még arról szóltak a plyetkák, hogy a vételára 70 millió euró és az Aston Villa már be is jelentkezett érte. Eközben a Bayern München és a Manchester United is kapcsolatba lépett az ügynökével.

Csütörtökre pedig már lett egy új kérő is: a Chelsea.

A londoni kékek miután kirúgták a menedzserüket, a lehetséges új tréner keze alá egy erős gárdát építenének és úgy tűnik, hogy máshonnan közelítették meg az üzletet. Nemcsak a Barca-féle vételárát emelnék, hanem Araujónak is tettek egy „visszautasíthatatlan” ajánlatot.

Jelen állás szerint így a Chelsea lehet a befutó, hiszen a Unitednél zavarosak a viszonyok, a Bayernnél kellene az új edző bólintása, aki még alá sem írt, az Aston Villa pedig szerényebb költségvetéssel rendelkezik, mint a többi csapat.

A Chelsea vezetőség akarata viszont meglehetősen erős a játékos megszerzésére, aki heteken belül aláírhat, ismerve a londoniak tárgyalási tempóját.

(Fotó: futball-espana)