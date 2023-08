A még mindig csak 23 éves Reece James fiatal kora ellenére meglehetősen eseménydús karriert mondhat magáénak.



6 évesen csatlakozott a Chelsea csapatához, és életre szóló álmát váltotta valóra azzal, hogy ő lett a távozó Cesar Azpilicueta utódja, a Chelsea csapatkapitánya.

Miután átvette a karszalagot, James elárulta, több alkalommal is majdnem elhagyta a klubot, és habár sokszor úgy tűnt, nem elég jó ide, nem adta fel.

„Az utam nem volt könnyű, sőt, nagyon nehéz. Tudod, volt néhány alkalom, amikor úgy nézett ki, hogy elhagyom a Chelsea-t. Akkoriban nem voltam elég jó a csapatnak. Ez nagyon kemény volt, ezért keményen dolgoztam, hogy elérjem azt a szintet, ami egy szerződést ér nekem.”



„Most végre az az érzésem, hogy egy jó helyen vagyok. Számos új játékosunk van, jól kezdtük a szezont, jók a körülmények és jó a hangulat a csapaton belül.”



„Izgatottan várjuk a szezont, megpróbálom a lehető legjobb formámat nyújtani, hogy minél többet a pályán legyen és segíthessem a csapatot. Az előző szezon már a múlté, most új céljaink vannak, amiket el szeretnénk érni.”



„A Liverpool ellen kezdünk a bajnokságban, ennél nagyobb meccset nem is vívhatnánk kezdésként, a Stamford Bridge-n.”

Captain of Chelsea. A real honour & proud moment for me & my family.



From the bottom of my heart I want to thank everyone that helped on the journey.



The role is new to me but I’ll do everything to lead our club back to where we belong. Winning titles.



See you at the Bridge. pic.twitter.com/BWmKFFLU3A