Az Arsenal a Chelsea-t fogadta a Premier League aktuális fordulójában. A korábban igazi rangadónak számító mérkőzés az idei szezonban sokkal inkább papírformaszerű volt, ami pedig be is igazolódott, hisz Artetáék különösebb erőfeszítés nélkül gyalogoltak át a Chelsea-n.



Az ágyúsok számára különösen fontos volt ez a siker, hiszen az előző fordulóban kikaptak az őket üldöző Manchester Citytől, így Artetáéknak már minden pontra szükségük van, ha bajnokok szeretnének lenni.

Négy nyeretlen meccs után az Arsenal Ödegaard duplájával hamar előnybe került, majd Gabriel Jesus is betalált, így 3-0-val mentek a szünetre a felek.

A második játékrészre igyekezett felszívni magát Lampard és csapata, ez azonban csak egy szépítésre volt elég. A 21 éves Madueke talált be, aki eddig nem sok lehetőséget kapott a csapatban.

A Chelsea ezzel zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, Lampard vesszőfutása pedig tovább folytatódik.

