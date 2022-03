Romelu Lukaku visszatérése a Chelseához nem úgy alakult, ahogy várta. A hírek szerint idén nyáron szeretne távozni az angol csapattól.

A Chelsea tavaly nyáron 95 millió fontot fizetett a 28 éves Romelu Lukakuért. Ám a belga visszatérése az angol klubba nem egészen úgy alakult, ahogy várták, és máris pletykák keringenek a távozásáról. A pletykák szerint a csatár csalódott volt a klubnál kialakult helyzete miatt, és decemberben nyilvánosan kifejezte elégedetlenségét.

A Football Insider értesülései szerint Lukaku úgy döntött, hogy a nyári átigazolási időszakban távozni akar a Chelseától.

FI SOURCES!



- Romelu Lukaku wants to quit Chelsea this summer.



- He is "not happy" at his second-string status and wants to join a team that makes better use of his attributes.



- https://t.co/x2SobcQd14#cfc #ChelseaFC pic.twitter.com/OVVRnm73mk