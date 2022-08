Wesley Fofana átigazolása a Chelseahez gyakorlatilag biztosra vehető, habár ezen sorok írásakor a hivatalos bejelentés még nem történt meg a klubok részéről.

A védő hatalmas fogás lehet a kékeknek, ezt tükrözi az átigazolási díja is, ami 75 millió font körül lesz, Fabrizio Romano értesülései szerint.

A játékos nemrég egy Instagram történetet rakott ki, ahol autóban ül, viszont a biztonsági övét jól láthatóan nem csatolta be. A Chelsea szurkolók ezen felbátorodva több fronton is betámadták a védőt.

„Éretlen! Balhét csap, hogy elhagyja klubját, akik semmi rosszat nem tettek vele. Ezt követően pedig még a veszteségükből is gúnyt űz.”



„A probléma az, hogy fut egy jó szezont és amikor megtudja, hogy a Real Madrid érdeklődik iránta, elkezd sz*rul játszani, vagy kitalálja, hogy nem jön edzésre.”



„Mi akadályozza meg, hogy ugyanezt eljátssza velünk, ha egy nagy csapat érdeklődik? Rengeteg a figyelmeztető jel a viselkedésével kapcsolatban, hiába nagyon tehetséges. Reméljük Tuchel és a csapat ver bele egy kis érettséget.”



„Örülök, hogy erősítettük a védelmünket, de ennek az átigazolásnak „katasztrófa szaga” van, ami később bekövetkezhet.”

Wesley Fofana medical as new Chelsea player has been scheduled today, as expected - the main part will be completed in the next hours, contracts will be signed also on player side right after. #CFC



Chelsea and Leicester agreed fee since Friday - here we go confirmed. pic.twitter.com/9jkZe5rBRe