Ahogy most Jude Bellinghamért, úgy néhány évvel ezelőtt Kai Havertzért sorakoztak Európa topklubjai. A német végül 2020-ban bónuszokkal együtt összesen 72 millió font fejében költözött Londonba, ami akkor klubrekordot jelentő összeg volt.

„Az ár, amit fizettek értem nagymértékben hatott rám. A Chelsea legdrágább játékosa voltam. Nem értem, hogy fizethet valaki ennyi pénzt, de ha megnézzük a mostani igazolásokat ez teljesen normálisnak hat. Egyfajta nyomással is jár ez, mert az emberek azt gondolják te vagy Lionel Messi. Még mindig csak 20, 21 éves voltam, de az emberek nem ezt látják, hanem az árcédulát és az első pillanattól kezdve nagyszerű formát várnak el. Érzed a feszültséget, olvasol róla, hallod. A Covid alatt jöttem.”

„Magabiztosnak kell lenned. Ha gyengén futballozol, nem leszel a legrosszabb ember a földön és a magaslatok sem tartanak örökké. Minden gyorsan változik, erre az elmúlt pár hónap a legjobb példa. Mindenki dühös volt rám, nem lőttem gólt, pocsékul játszottam, ez is rossz, az is borzalmas, el kell adniuk. Most gólt lövök és ugyanezek az emberek azt mondják, hogy a legjobb futballista vagyok. Jelenleg épp szeretnek, de két múlva lehet újra megutálnak. Végső soron nem számít mennyire játszottam jól, amikor hazaérek a barátnőm úgy is azt akarja, hogy rakjam a tányérokat a mosogatógépbe.”

Havertz azt is elmondta, hogy maximálisan ott állnak Graham Potter mögött, aki szintén a kritikák kereszttűzébe került a csapat korábbi pocsék szereplése miatt.

„Nagyon jó választás volt a Chelseanek akkor is, ha kritizálják. Az öltözőben mindenki tisztában van a képességeivel.”

A kékek a Premier Leagueben legközelebb az Aston Villával találkoznak a Stamford Bridgen szombaton, a tizedik helyről kellene óriási hajrával megindulniuk felfele, míg a Bajnokok Ligájában a címvédő Real Madridon állhatnak bosszút a tavalyi kiesés miatt a negyeddöntőben.

Borítókép: Getty Images Europe / Helge Prang - GES Sportfoto