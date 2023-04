Az Aston Villa elleni 2-0-s vereséget követően a Chelsea menesztette vezetőedzőjét, Graham Pottert.



Az angol szakembert 2022. szeptember 8-án nevezték ki a Kékek, akik Potter vezérletével 22 bajnoki meccsükből mindössze 7-et tudtak megnyerni.

A csapat irányítását ideiglenesen Bruno veszi át, aki az április 4-ei Liverpool elleni meccsen debütál majd.



BREAKING: Graham Potter has been sacked by Chelsea.



“Chelsea would like to thank Graham for all his efforts and contribution and wish him well for the future”, club statement announces. pic.twitter.com/NNZpuXTkzp