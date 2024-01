A Chelsea idén januárban szeretné bővíteni a csapat támadószekcióját, éppen ebből kifolyólag most megtalálhatta a tökéletes csatárt, aki a kapu előtt megoldja majd a problémáikat.

Nem titok, hogy a Chelsea küzdött a gólszerzéssel ebben a szezonban, és folyamatosan kételkednek a nyári szerződtetés Nicolas Jackson teljesítményével kapcsolatban.

Jackson eddig hét gólt szerzett a Premier League-ben, ami első ránézésre talán nem tűnik túl riasztónak.

Figyelembe véve azonban a Chelsea bajnoki pozíciója és a befektetés közötti összefüggést, Todd Boehly sokkal többet várt volna a csatártól.

A londoni klub új támadó után kutatva a La Liga felé vette az irányt, és az El Nacional jelentése szerint tárgyalásokba kezdtek az ukrán támadó, Artem Dovbyk megszerzéséről.

A Girona támadója szenzációnak számít a spanyol élvonalban ebben a szezonban, mivel 1,3-as 90 percenkénti értékkel magasabb arányban átlagol gólt vagy gólpasszt, mint Erling Haaland és Mo Salah.

| Artem Dovbyk (26) is the La Liga Player of the Month!



Reminder: signed from Ukrainian side SK Dnipro-1 for just €7.75m.



He's got 17 goal contributions and counting for Girona this season. pic.twitter.com/B70zQZWseF