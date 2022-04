John Terry ezen a nyáron visszatért a Chelsea-hez, ahol most a vezetőség tagja. A Kékek legendája most elárulta, hogy nem éri be ennyivel.



A Chelsea-nél eltöltött 19 éve után John Terry 2017 nyarán elhagyta a klubot és egy szezon erejéig az Aston Villában játszott, mielőtt másodedzőnek állt volna. Idén nyáron visszatért a Chelsea-hez, ahol a korábbi középhátvéd a klub akadémiájánál szakmai tanácsadóként tevékenykedik.



A Stadium Astronak adott interjújában most elárulta, hogy az az álma, hogy egy napon a Chelsea vezetőedzője legyen.



„Ez az álom. Amikor gyerek vagy, arról álmodozol, hogy az első csapatban játszhatsz. Edzőként ez megváltozott, és most az az álmom, hogy a csapat edzője legyek" – mondza.



„Kicsit vicces ezt mondani, mert Tuchelnek most van a munkája. De figyelj, talán kell tíz-tizenöt év hozzá. De kell, hogy legyen egy végcél, és az enyém ez” – tette hozzá.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: Francois Nel/Getty Images