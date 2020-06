Németországi sajtóhírek szerint a Chelsea csapata közel áll ahhoz, hogy szerződtesse a Lipcse támadóját, Timo Wernert.

A csatár a nyáron vélhetőleg elhagyja a lipcsei klubot, a közelmúltban többször felmerült, hogy a Jürgen Klopp vezette Liverpoolhoz csatlakozik.

Most azonban a német Bild arról számolt be, hogy a 24 éves játékos a londoni kékekhez csatlakozhat, akik készek 60 millió eurót fizetni érte.

