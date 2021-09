A Bajnokok Ligája-győztes Chelsea simán, 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur otthonában az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának zárómérkőzésén, vasárnap.

A vendégek első gólját a veterán brazil védő, Thiago Silva szerezte, aki három nappal 37. születésnapja előtt a Chelsea történetének második legidősebb gólszerzője lett a Premier League-ben.



A rekordot Didier Drogba tartja, aki 37 évesen és 49 naposan talált be a Leicester City ellen.



Nem sokkal később a francia világbajnok N'Golo Kanté is eredményes tudott lenni egy megpattanó lövésnek köszönhetően, míg a végeredményt a másik belső védő, a német Antonio Rüdiger állította be a 93. percben.

Premier League, 5. forduló:

Tottenham Hotspur-Chelsea 0-3 (0-0)



korábban:

West Ham United-Manchester United 1-2 (1-1)

Brighton-Leicester City 2-1 (1-0)



szombaton játszották:

Aston Villa-Everton 3-0 (0-0)

Manchester City-Southampton 0-0

FC Liverpool-Crystal Palace 3-0 (1-0)

Burnley-Arsenal 0-1 (0-1)

Norwich City-Watford 1-3 (1-1)

Wolverhampton Wanderers-Brentford 0-2 (0-2)



pénteken játszották:

Newcastle United-Leeds United 1-1 (1-1)

Az állás:

1. Chelsea 5 12- 1 13 pont

FC Liverpool 5 12- 1 13

3. Manchester United 5 13- 4 13

4. Brighton 5 7- 4 12

5. Manchester City 5 11- 1 10

6. Everton 5 10- 7 10

7. Tottenham Hotspur 5 3- 6 9

8. West Ham United 5 11- 7 8

9. Brentford 5 5- 2 8

10. Aston Villa 5 8- 7 7

11. Watford 5 6- 8 6

12. Leicester City 5 5- 8 6

13. Arsenal 5 2- 9 6

14. Crystal Palace 5 5- 8 5

15. Southampton 5 4- 6 4

16. Wolverhampton 5 2- 5 3

17. Leeds United 5 5-12 3

18. Newcastle United 5 6-13 2

19. Burnley 5 3- 9 1

20. Norwich City 5 2-14 0

Borítókép: Facebook.com/ChelseaFootballClub