Újabb angol válogatott labdarúgók követtek el fegyelmi vétséget

Fegyelmi vétségét követően bocsánatot kért Tammy Abraham, a Chelsea angol válogatott labdarúgója.

A játékos házában olyan baráti összejövetelt rendeztek pénteken, amelyen megsértették a brit kormány által a koronavírus-járvány miatt meghozott határozatot. Utóbbi ugyanis tiltja a hatfősnél nagyobb csoportok összejövetelét, ha a tagok nem életvitelszerűen élnek egymással.



A The Sun című bulvárlap viszont olyan képeket közölt a partiról, amelyen több válogatott játékos, a házigazda Abraham mellett a hozzá hasonlóan az októberi keretbe meghívott Ben Chilwell és Jadon Sancho is látható.



Abraham kiemelte, pénteken hazaérve meglepetésvendégeket talált a házában, akik a 23. születésnapját mentek ünnepelni. Hozzátette, tanult az esetből, ami soha többé nem fordulhat elő, és mindenkitől szeretne elnézést kérni a buli szervezőinek nevében is, illetve azért, hogy ünnepeltként naivan ő is részese lett az eseménynek.



Az angol válogatott csütörtökön felkészülési mérkőzést játszik Walesszel, majd a Nemzetek Ligájában találkozik Belgiummal és Dániával.



Gareth Southgate-nek, az angolok szövetségi kapitányának a közelmúltban két alkalommal kiválasztottjai fegyelmi vétségeivel is foglalkoznia kellett, bár Abraham ügyét az angol szövetség egyelőre nem kommentálta.



Az angol együttes tagjai közül Harry Maguire görögországi nyaralása alatt került összetűzésbe a helyi hatóságokkal, emiatt szeptemberben ki is maradt a keretből.



Az Izlandra utazott játékosok közül aztán két fiatal, Mason Greenwood és Phil Foden a "buborékszabályt" megszegve két nővel randevúzott. Utóbbiakra ezúttal nem számít Southgate, Maguire viszont visszakerült a keretbe.

Borítókép: Visionhaus