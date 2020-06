A Chelsea mindenkit meglepett, ugyanis lecsapott a Liverpool által körbeudvarolt Timo Wernerre. Ugyanakkor a csapatnál nem csak érkezők, hanem távozók is lesznek. Lássuk a lehetséges változásokat a kékek háza táján.

A 24 éves német játékos szerződésében 55 millió eurós kivásárlási ár szerepel, viszont az opció csak június 15-ig érvényes, tehát addig kell megegyeznie a londoni együttesnek a játékossal.



Amennyiben az RB Leipzig csatárát sikerül megszerezni, úgy 100 millió eurót költhetnek két labdarúgóra a kékek, ugyanis az már korábban kiderült, hogy az Ajax támadója, Hakim Ziyech nyáron a Chelsea-be igazol. A technikás szélső mintegy 45 millió euróért szerződik Londonba.



Éppen ezért a Chelsea vezetőedzője, Frank Lampard állítólag már engedélyezte hét játékosának a távozást. A Mirrorr szerint Pedro, Willian, Jorginho, Marcos Alonso, Kurt Zouma, Ross Barkley és Michy Batshuayi egyaránt távozhat a nyáron a Stamford Bridge-ről.



(Kép: Stephanie Meek - CameraSport via Getty Images)



Ziyech érkezésével Pedro és Willian helye is erősen kérdőjeles a klubnál. Mindkét játékos szerződése lejár a nyáron, a Corriere dello Sport információ szerint a spanyolt az AS Roma szívesen látná a csapatában. Williannek új szerződést ajánlottak fel, de a két fél nem tudott megállapodni a szerződés hosszáról, ezért a tárgyalások megrekedtek és valószínűleg a brazil szélső is távozik.



Maurizio Sarri ismét együtt dolgozna Jorginhoval, akivel korábban a Napoliban és a Chelsea-ben is szép sikereket értek el, ezért állítólag az olasz mester szeretne a középpályást a Juventusba csábítani a nyáron.



(Kép: John Walton/PA Images via Getty Images)

Marcos Alonso csupán kilenc meccsen volt kezdő ebben a szezonban. Az köztudott, hogy Lampard szeretne még egy balhátvédet igazolni, ugyanis ez a poszt az egyik legproblémásabb volt. Nos, úgy tűnik, a balhátvéd személyének kiléte eldőlni látszik. Az angol Mirror információ szerint a Leicester City játékosa, Ben Chilwell közölte Brendan Rodgers-szel, hogy távozni szeretne. Viszont a rókák legalább annyi pénzt szeretnének kapni Chilwellért, mint amennyit kaptak a Manchester Unitedtól Harry Maguire-ért, azaz 80 millió fontot.



A Chelsea egykori sikeredzője, José Mourinho állítólag érdeklődik Kurt Zouma iránt, ugyanis a nyáron szeretné megerősíteni a Tottenham Hotspur védelmét.



(Kép: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)



Ross Barkley felől szintén egy korábbi tréner érdeklődik, ugyanis David Moyes, aki az Evertonnál volt edzője a középpályásnak, szívesen a West Ham Unitedhez vinné a 26 éves angol játékost.



Ha Werner aláír a Cheslea-hez, akkor Batshuayinak aligha lesz maradása a klubnál. Ott van a fiatal Tammy Abraham, illetve Olivier Giroud, aki nem rég írt alá új szerződést, ezért alighanem Batshuayi csupán a negyedik számú csatár lenne. A belga az utóbbi időben megfordult kölcsönben a Crystal Palace-ban, a Valenciában és a Dortmundban is. Most pedig a Newcastle United, a Crystal Palace és a West Ham United érdeklődik iránta.



(Kép: Kai Pfaffenbach/Pool via Getty Images)



Lampard együttese valószínűleg nagyon másképp fog kinézni a jövő szezonban, de mit gondol, mire mehet a Cheslea Wernerrel, Ziyech-csel és esetleg Chilwellel? Tudassa velünk kommentben!

Forrás: sportbible

Kép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images