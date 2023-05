Thiago Silva lett az év játékosa a Chelsea csapatánál. A tulajdonosváltáson átesett klub a történetének egyik leggyengébb évét produkálta, ugyanakkor Mauricio Pochettino érkezése, és a tény, hogy csak a hazai hadszíntérre kell figyelni, akár a kékek malmára is hajthatja a vizet.

Silva, aki a díj átvételét követően a Chelsea hivatalos oldalának nyilatkozott, negyven évesen is a londoni alakulat kötelékeibe tartozna.

'It was love at first sight. I feel really happy here.'



