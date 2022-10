A Chelsea nyújthat kiutat a Manchester Unitedből Cristiano Ronaldónak.



Cristiano Ronaldo 2021 nyarán tért vissza egykori együtteséhez, ahol abban a szezonban ő lett a csapata gólkirálya ám a 2022/23-as évad már nagyon nem úgy alakult, ahogy azt szerette volna. Erik ten Hag szinte alig használta a portugált, amely egyre frusztráltabbá tette őt. Ez a Tottenham elleni mérkőzésen csúcsosodott ki, amikor a szakember még csereként sem vetette be az ötszörös aranylabdást, mire Ronaldo már a mérkőzés előtt az öltözőbe vonult. A klub ezt követően közleményben jelezte, hogy a labdarúgó nem lehet ott a Chelsea elleni mérkőzésen.



Bár Ten Hag többször hangsúlyozta, hogy még mindig számol Ronaldóval, sajtóhírek szerint a holland örülne, ha a klub engedélyezné a portugál januári távozását. Az ESPN eközben arról számolt be, hogy a Manchester United már ingyen is megválna a sztárjátékostól.



A nyári átigazolási szezonban a Chelsea-t többször is kapcsolatba hozták Ronaldóval. A klub társtulajdonosa, Todd Boehly állítólag szerette volna megszerezni őt, ám Thomas Tuchel tiltakozott az üzlet ellen. A szakembert a szezon elején azonban, Graham Potter váltotta, így az edző személye már nem jelenthet akkora akadályt.



A Daily Mail most azt állítja, hogy Boehly szoros kapcsolatot épített ki Ronaldo ügynökével, Jorge Mendesszel, és januárban újra felkeresheti őt.

