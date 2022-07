A legfrisseb hírek szerint a Chelsea készen áll arra, hogy ajánlatot tegyen a Barcelona játékosáért, Frenkie de Jongért.



A holland játékost már régóta szeretné megszerezni a Manchester United, mely ennek érdekében már egy hónapja tárgyalásokat folytat a katalán klubbal. A „Vörös Ördögök” vezetőedzője, Erik ten Hag az Ajaxnál már dolgozott együtt a Barcelona játékosával és szeretné, ha újra csapatát erősítené.



A United állítólag már meg is állapodott a Barcelonával, amelynek értelmében kezdetben 56 millió fontot fizetne De Jongért. A megállapodást azonban felfüggesztették, mivel a United nem hajlandó kifizetni a játékos 17 millió fontos fizetésének ki nem fizetett részét.



A vita közepette egy új klub is a láthatárra került. A Relevo spanyol lap nemrég arról számolt be, hogy a Chelsea hajlandó lenne beszállni a De Jongért folytatott versenybe, és a pénz mellett két játékosát is felajánlaná a siker érdekében.



A „Kékek” állítólag Marcos Alonsót és Cesar Azpilicuatát áldoznák be, ez pedig vonzó lehetne a katalánok számára, mivel a két spanyol játékost már korábban is szerették volna megszerezni.

Borítókép: Steve Christo - Corbis/Corbis a Getty Images