Ahogy arról korábban beszámoltunk, Edinson Cavani szerződést hosszabbított a Manchester Uniteddel, így biztossá vált, hogy a következő szezonban is az Old Traffordon rúgja majd a bőrt. A fénykorát idéző játékos egyre többször villan meg, és ha így folytatja talán még láthatunk tőle olyan akciót, amitől a 2013-2014-es szezonban Zlatan Ibrahimovic is eldobta az agyát.



Sokan szkeptikusak voltak akkor amikor Cavani a Manchester Unitedhoz igazolt, az uruguayi azonban hamar bebizonyította, nincs miért aggódni. A játékos az utóbbi időben szinte régi önmagát idézi és egyre több olyan megmozdulása van, amely örömet okoz a szurkolóknak.

Bár Cavani most is számos lenyűgöző pillanatot produkál, pályafutása egyik leglátványosabb gólját kétségkívül a PSG színeiben szerezte, még a 2013-2014-es szezonban.

Az uruguayi a Bastia elleni találkozón gyakorlatilag hülyét csinált a védelemből, majd olyan pontosan célzott a kapuba, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Az akció végén akkori csapattársa, Zlatan Ibrahimovic hatalmas mosollyal és tapssal nyugtázta az esetet, szinte látszott rajta, hogy nem akar hinni a szemének.

We're off to a good start to the day with this from @ECavaniOfficial Bastia!



One word to describe this goal? #GoalOfTheDay pic.twitter.com/rUGyu0lkeO