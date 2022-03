Sajtóhírek szerint a brit kormányt azzal vádolják, hogy nyomoz a Manchester City tulajdonosa, Sheikhr Mansour után, miután találkozott a szíriai elnökkel, Basszar –el Asaddal.

Korábban kiderült, hogy Roman Abramovichnak, a Chelsea korábbi tulajdonosának, nagyon jó kapcsolata van Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,de az 55 éves orosz üzletember ezt folyamatosan tagadta.

Amikor Putin megtámadta Ukrajnát egy brit képviselő szankciókat kért a Chelsea milliárdos ellen, ami néhány héttel később el is fogadtak.

A brit kormány most részt vesz a Chelsea eladásának folyamatában bár a híresztelések szerint Roman Abramovics megtagadhatja a klub eladását, az Egyesült Királyságból illetve az USA-ból érkező vevők részére.



A spanyol AS infomációi szerint most a Manchester City együttesének elnöke után nyomoznak.

Mansour nemrég találkozott a szíriai elnökkel, miután Basszar – el Asad az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatást. A szíriai polgárháború 11 évvel ezelőtti kitörése miatt sokan bírálták a szíriai elnököt.



Mansour 2008-ban vásárolta meg a Manchester Cityt, azóta a klub szárnyal, és a tavalyi évben bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába is.



Borítókép: GettyImages

Forrás: sportbible.com