Brit sajtóértesülés szerint az angol labdarúgó-bajnokságban újoncként 14. helyen álló Brentford az idény végéig szerződtetné a dán válogatott Christian Eriksent, akinek tavaly nyári szívleállása miatt most nincs klubja.

A The Athletic című szaklap online kiadása hétfőn írt arról, hogy a Brentford a következő szezonra szóló szerződéshosszabbítási opciót is ajánlana a 29 éves középpályásnak.



Eriksen a részben budapesti rendezésű tavaly nyári Európa-bajnokságon, a június 12-én, Finnország ellen játszott koppenhágai csoportmérkőzés első félidejének végén esett össze a gyepen, de csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően meg tudták menteni az életét.



A játékost defibrillátorral élesztették újra, az életmentő beavatkozás után pedig kórházba szállították, ahol hat napot töltött, szívritmusszabályozót kapott, majd hazatért.



Az olasz bajnoki címvédő Internazionale decemberben felbontotta Eriksen szerződését, mert Olaszországban nem léphet pályára olyan labdarúgó, akinek szívritmusszabályozót ültettek be.

A 109-szeres dán válogatott játékos az év végén adott interjújában kijelentette, mindent megtesz azért, hogy visszatérhessen a pályára, és a Katarban sorra kerülő idei világbajnokságon szeretne a dán keret tagja lenni.

Eriksen korábban már légióskodott Angliában, 2013 és 2020 között a Tottenham Hotspur játékosa volt.

Borítókép: Facebook.com/ True Red Devils