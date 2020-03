A spanyol AS értesülései szerint a Chelsea edzője, Frank Lampard egy mentőövet dobna Philippe Coutinhónak.

Lampard szívesen dolgozna együtt a brazil játékossal, aki a nyári átigazolási időszakban a fő célpontjuk lesz. A londoni klub remek kapcsolatot ápol a Barcelonával, ami nagyban segítheti Coutinho átigazolását.



Fotó: David Ramos/Getty Images

Coutinho a szezon végéig a Bayern Münchennél szerepel kölcsönben, azonban nem váltja be a német élvonalban sem a hozzá fűzött reményeket, éppen ezért a bajorok nem fizetnék ki a játékosért a 120 millió eurós kivásárlási árat. A Barcelona álláspontja is elég egyértelmű, nincs helye a klubnál, így jöhetnek az érdeklődők.

A Chelsea már hivatalosan is bejelentette az első nyári szerzeményét, aki az Ajaxtól, Hakim Ziyech. A kékek egyértelműen a támadószekciójukat szeretnék megerősíteni, ahhoz pedig egy jó formában lévő Coutinho pazar ötlet.

10.8k Likes, 95 Comments - Hakim Ziyech Fans (@ziyech.22) on Instagram: "IT'S OFFICIAL!!! ZIYECH will transfer to @chelseafc in the summer!"