A Chelsea csapatkapitánya, Cesar Azpilicueta beszélt a pletykákról, miszerint a szezon végén ingyen csatlakozik az FC Barcelonához.

„Nem ez a megfelelő hely és pillanat a jövőm megvitatására” – mondta a spanyol védő.

Azpilicueta szerződése a Chelsea csapatánál a szezon végén lejár, és a hírek szerint nyitott egy új kihívásra. Vonzó számára a hazatérés Spanyolországba, és boldogan dolgozna együtt Xavival. A Barcelona vezetőedzője nagyon szeretne egy tapasztalt magabiztos védőt a csapatába.

César Azpilicueta on Barcelona bid: “It’s not the right place and the right moment to discuss my future”, he said during Spain press conference. #FCB



He’s waiting for Chelsea situation to be clarified, while Barça contract proposal until June 2024 is still on the table.