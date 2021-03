Előrehozott mérkőzéseket rendeznek hétközben az angol labdarúgó-bajnokságban, a találkozók közül kiemelkedik az eredetileg a 29. körre kiírt Liverpool-Chelsea összecsapás.

A címvédő Pool sorozatban négy elveszített Premier League-találkozó után győzött újra vasárnap este, igaz, nem a legnehezebb ellenféllel szemben. Jürgen Klopp tanítványai a sereghajtó Sheffield Unitedet verték 2-0-ra idegenben, csütörtök este azonban ennél jóval nagyobb feladat vár rájuk, ugyanis a jó formában futballozó Chelsea-t fogadják.

A londoni Kékek Thomas Tuchel vezetőedző - és az őt segítő Lőw Zsolt másodedző - kinevezése óta kiváló sorozatban vannak, immár kilenc tétmérkőzés óta veretlenek. Ebben a szériában a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győztek a nyolcaddöntő első meccsén Bukarestben az Atlético Madrid ellen, vasárnap pedig gól nélküli döntetlent játszottak a tabellán második Manchester Uniteddel.



Fotó: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

A Liverpool a BL-ben 2-0-ra nyert a Puskás Arénában a magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató RB Leipzig ellen, ugyanakkor a Sheffield felett aratott diadalt megelőzően az Evertontól, a Leicester Citytől, a listavezető Manchester Citytől, valamint a Brightontól is kikapott a PL-ben. A Pool és a Chelsea egymás elleni mérlege az elmúlt években a Vörösök fölényét mutatja, bajnoki meccsen a londoniak legutóbb 2018 májusában tudták legyőzni riválisukat. Az utolsó Anfield Roadon aratott PL-sikerük ennél is régebben volt, 2014 novemberében 2-1-re nyertek a Liverpool vendégeként.

A 12 pontos előnnyel élen álló Manchester City szintén a 29. fordulóból előrehozott találkozón fogadja kedden este a 12. helyen álló Wolverhamptont, míg a hullámvölgybe került, de még mindig harmadik Leicester City szerdán a 15. Burnley vendége lesz. A Manchester United a Crystal Palace otthonában szerepel, míg a hetedik Evertont csütörtökön az utolsó előtti West Bromwich fogadja. Egy mérkőzést már ezen a héten megrendeznek a 33. fordulóból is, ezen - szintén csütörtökön este - a Tottenham találkozik a Fulhammel, utóbbi együttes pályáján.

Premier League, 29. forduló:

kedd:

Manchester City-Wolverhampton Wanderers 21.00

szerda:

Burnley-Leicester City 19.00

Sheffield United-Aston Villa 19.00

Crystal Palace-Manchester United 21.15

csütörtök:

West Bromwich Albion-Everton 19.00

FC Liverpool-Chelsea 21.15

a 33. fordulóból előrehozott mérkőzés:

Fulham-Tottenham Hotspur 19.00

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images