A Brentford és az angol válogatott támadóját a 2017 és 2021 közötti időszakra vonatkozóan több, mint 230 eset miatt vádolták meg fogadási csalással, írja a Goal.com.

A játékos ezidő alatt a Scunthorpe, a Wigan, a Peterborough és a Brentford csapatában is játszott.

„Ivan Toney-t kötelességszegéssel vádolja az FA, a fogadási szabályok állítólagos megsértésével kapcsolatban. Állítólag a Brentford FC támadója 2017. február 25. és 2021. január 23. között 232 alkalommal sértette meg az FA E8-as szabályát. Toney-nak november 24-ig kell válaszolnia a vádakra.” – áll az FA szóvivőjének nyilatkozatában.

Az esetre a Brentford is reagált, akik megerősítették, hogy egyeztetnek a játékossal és a jogi képviselőkkel, az ügyet azonban zártkörűen intézik, a nyilvánosság bevonása nélkül.

The FA have charged Ivan Toney with 232 separate breaches of their betting rules. pic.twitter.com/JgnGz7gcvr