Kudarcos szezon után másik szakemberrel épít új gárdát a londoni együttes – ez a mondat egyszerre igaz a Chelsea FC-re és a Tottenham Hotspurs-re is. Utóbbi csapat az előbbiből vásárolna futballistát, amire évtizedek óta nem volt példa.



Egészen pontosan 2001-ben, még Gus Poyet volt az, akit pénzért cserébe igazolt át London egyik részéből a másikba. Akkor ünnepelte első születésnapját Conor Gallagher, akit kinézett magának a Spurs.



A 23 éves középpályás piaci értékét 50 millió fontra méri a Chelsea, arról még nem született döntés, hogy a Tottenham mennyit ajánlana érte pontosan.



Bár a Chelsea új vezetőedzője, Mauricio Pochettino kedveli Gallaghert, egy jó ajánlatért hajlandó lemondani róla, az így megszerzett összeget pedig a saját kiszemeltjeire hasznosíthatna.







A Tottenham célja Gallagher mellett Harry Kane megtartása, akiért a Bayern jelentkezett be, de a németek két ajánlatát is visszadobták.



Borítókép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images